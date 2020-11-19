негров

привет всем!... а вот до 1980-го я играл всякий чуждый нам рок со сцены. потом завязал.и играл я на гитаре, у которой было 6 струн. потом я маненько поиграл на басу (4 струны), потом я брюндикал на балалайке (3 струны).потом я осваивал домбру (2 струны)...... вот вспомнилось мне - какой-то концерт... одна тётя объявляет: композитор Алябьев. "Жаворонок".И уходит в тишине под стук своих каблуков.А другая тётя выходит под стук своих каблуков к роялю, принимает певческую позу, складывает ручки в кучку и начинает петь... и так это всё пусто...и уходит тётя под стук своих каблуков из тихого зала со зрителями...и всегда воспринимался этакий "минимализм" (один голос с роялем, один голос с гитарой, одинокая скрипка... и т.д) - только подготовленными любителями камерных жанров и бардами. но, не будем о грустном...Вот вам страшный мужик, который достаточно лихо играет на одной струне. Всего ОДНА струна. = Голос + одна струна!вот такие страшные дядьки делали нечто подобное примерно 70 лет назад ("корни блюза").а потом после всех подобных "робертов джонсонов-маддивотерсов-би-би-кингов и джимми хендриксов" рождались Битлы, Цеппелины и всякие Роллинги с Флойдами да Пурплами...блюз = это же просто частушкиафро-американцев... и чем честнее частушки, тем круче слушателя пробивают...... Дык... вот вам -из Ямайкипотому как этот дядьке верит в то, что он делает!этот - "без ансамблясамбляодинбля"...и он понял, что значит быть(не путать с "примитивным"!) - просто душа у него так поёт.умеет! за всей кажущейся "простотой"....всё-таки Опрощение - это полезно. это скидывание "шелухи жизни". это уход от иллюзий социума.это путь к себе...------наткнулся на этот канал - хорошая домашняя художественная самодеятельность.