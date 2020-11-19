Анекдот
Оптимисты придумали самолет. Пессимисты придумали парашют. Скептики придумали черный ящик. А реалисты спрашивают, почему не делать самолеты из того же материала, что и черные ящики..
Доброе утро!
Не хлебом единым. Иногда за завтраком включаю себе что-то веселенькое. Новые лица, новые шютки.
Ноябрь, что ты делаешь?
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Beautiful backs
Киевлянки, киевлянки, киевляночки
Еще одна моя любимая рубрика - Paparazzi.
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опрощение - это прогресс!
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привет всем!
/краткая справка:
есть слово "упрощение" и есть слово "опрощение" - большая разница! это... примерно как слова "примитивный" и "простой".
Разница в качестве сознания. вот простым быть реально сложно - потому как надо быть мудрым... /
... а вот до 1980-го я играл всякий чуждый нам рок со сцены. потом завязал.
и играл я на гитаре, у которой было 6 струн. потом я маненько поиграл на басу (4 струны), потом я брюндикал на балалайке (3 струны).
потом я осваивал домбру (2 струны)...
(при моём IQ = 36,6 мне двух струн хватало по уши. = не справлялся).
... вот вспомнилось мне - какой-то концерт... одна тётя объявляет: композитор Алябьев. "Жаворонок".
И уходит в тишине под стук своих каблуков.
А другая тётя выходит под стук своих каблуков к роялю, принимает певческую позу, складывает ручки в кучку и начинает петь... и так это всё пусто...
и уходит тётя под стук своих каблуков из тихого зала со зрителями...
и всегда воспринимался этакий "минимализм" (один голос с роялем, один голос с гитарой, одинокая скрипка... и т.д) - только подготовленными любителями камерных жанров и бардами. но, не будем о грустном...
Вот вам страшный мужик, который достаточно лихо играет на одной струне. Всего ОДНА струна. = Голос + одна струна!
вот такие страшные дядьки делали нечто подобное примерно 70 лет назад ("корни блюза").
а потом после всех подобных "робертов джонсонов-маддивотерсов-би-би-кингов и джимми хендриксов" рождались Битлы, Цеппелины и всякие Роллинги с Флойдами да Пурплами...
блюз = это же просто частушки
негров афро-американцев... и чем честнее частушки, тем круче слушателя пробивают...
... Дык... вот вам - Brushy One String из Ямайки
(могу из вредности добавить, что этот дядька, под одну струну, сделал всех наших "басковых", которые так не умеют, даже под симфонический оркестр).
потому как этот дядьке верит в то, что он делает!
этот - "без ансамблясамбляодинбля"...
и он понял, что значит быть простым (не путать с "примитивным"!) - просто душа у него так поёт.
умеет! за всей кажущейся "простотой"....
всё-таки Опрощение - это полезно. это скидывание "шелухи жизни". это уход от иллюзий социума.
это путь к себе...
------
наткнулся на этот канал - хорошая домашняя художественная самодеятельность.
https://www.youtube.com/c/nprmusic/featured
/краткая справка:
есть слово "упрощение" и есть слово "опрощение" - большая разница! это... примерно как слова "примитивный" и "простой".
Разница в качестве сознания. вот простым быть реально сложно - потому как надо быть мудрым... /
... а вот до 1980-го я играл всякий чуждый нам рок со сцены. потом завязал.
и играл я на гитаре, у которой было 6 струн. потом я маненько поиграл на басу (4 струны), потом я брюндикал на балалайке (3 струны).
потом я осваивал домбру (2 струны)...
(при моём IQ = 36,6 мне двух струн хватало по уши. = не справлялся).
... вот вспомнилось мне - какой-то концерт... одна тётя объявляет: композитор Алябьев. "Жаворонок".
И уходит в тишине под стук своих каблуков.
А другая тётя выходит под стук своих каблуков к роялю, принимает певческую позу, складывает ручки в кучку и начинает петь... и так это всё пусто...
и уходит тётя под стук своих каблуков из тихого зала со зрителями...
и всегда воспринимался этакий "минимализм" (один голос с роялем, один голос с гитарой, одинокая скрипка... и т.д) - только подготовленными любителями камерных жанров и бардами. но, не будем о грустном...
Вот вам страшный мужик, который достаточно лихо играет на одной струне. Всего ОДНА струна. = Голос + одна струна!
вот такие страшные дядьки делали нечто подобное примерно 70 лет назад ("корни блюза").
а потом после всех подобных "робертов джонсонов-маддивотерсов-би-би-кингов и джимми хендриксов" рождались Битлы, Цеппелины и всякие Роллинги с Флойдами да Пурплами...
блюз = это же просто частушки
... Дык... вот вам - Brushy One String из Ямайки
(могу из вредности добавить, что этот дядька, под одну струну, сделал всех наших "басковых", которые так не умеют, даже под симфонический оркестр).
потому как этот дядьке верит в то, что он делает!
этот - "без ансамблясамбляодинбля"...
и он понял, что значит быть простым (не путать с "примитивным"!) - просто душа у него так поёт.
умеет! за всей кажущейся "простотой"....
всё-таки Опрощение - это полезно. это скидывание "шелухи жизни". это уход от иллюзий социума.
это путь к себе...
------
наткнулся на этот канал - хорошая домашняя художественная самодеятельность.
https://www.youtube.com/c/nprmusic/featured
Вот это я понимаю фанаты!
Стоит такой фотоальбом 1500 евро, но даже если у вас есть такие деньги на книги, вы ее не купите - SOLD OUT. Как сказал мой брат: "Только в перчатках ее и смотреть".
Прогулка в парке с Helios-44M
Сто лет не брал камеру в руки, громоздка, результат не всегда оправдывает ожидания, а телефон всегда под рукой. Но душа то просит. Вчерашняя прогулка в киевском парке "Победа" с D3100 и мануальным Helios-44M.
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Джеки Браун (1997)
Недавно вдруг обнаружил, что из девяти фильмов великого Квентина Тарантино я никогда не смотрел его третью картину "Джеки Браун". Лучше бы так и продолжалось и дальше.